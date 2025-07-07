Texas'ta Sel Felaketi: 82 Ölü

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi.

Texas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısı 82'ye çıktı.

Cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan bazı kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kerr İlçe Şerifi Larry Leitha, arama kurtarma ekiplerinin, yaz kamplarının bulunduğu bölgede 28 çocuğun cansız bedenine ulaştığını kaydetti.

Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi.

Yetkililer, arananların tümünü buluncaya kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ana akım medyayı hedef aldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) sellere ilişkin yetersiz uyarılarda bulunduğuna ilişkin haber yapan medya kuruluşları hedef alındı.

Açıklamada, "Ana akım medya, Texas'taki sel felaketine neden olan olaylar hakkında bilerek yalan söylüyor." ifadesine yer verildi.

NWS'nin "bölgeyi etkisi altına alan eşi benzeri görülmemiş yağışa rağmen zamanında net tahminlerde ve uyarılarda bulunduğu" savunulan açıklamada, sel ve fırtına uyarılarının saatler öncesinde verildiği kaydedildi.

Olay

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.