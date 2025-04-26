Texas'ta Venezuelalı Göçmenlerin Sınır Dışı Edilmesi Durduruldu

ABD'nin Texas eyaletinde federal yargıç David Briones, kendi bölgesi olan eyaletin batısında Venezuelalı göçmenlere ilişkin "Yabancı Düşmanlar Yasası" kullanılarak yapılan sınır dışıları geçici durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik yasal mücadelesi sürerken, bir karar da Texas federal yargıcı Briones'den geldi.

Yargıç Briones, kendi bölgesi olan eyaletin batısını kapsamak üzere, Venezuelalılar'a ilişkin "Yabancı Düşmanlar Yasası" kullanılarak yapılan sınır dışıları geçici durdurduğunu bildirdi.

Briones ayrıca, eyalette "Tren de Aragua" çetesi olmakla suçlanan bir çifte ilişkin yönetimin iddialarını "mesnetsiz" bulduğunu kaydederek, çiftin salınması talimatını verdi.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.