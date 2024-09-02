Teyit, Pürmerak Kulübü'ne Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimini ekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Teyit, Pürmerak Kulübü'ne Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimini ekledi

Teyit, Pürmerak Kulübü\'ne Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimini ekledi

Teyit, çevrimiçi eğitim platformu Pürmerak Kulübü'ne 'Yapay Zeka Okuryazarlığı' eğitimini ekledi. Program, insanların güncel teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurabilmesini amaçlıyor.

02.09.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsanların yapay zekayı eleştirel bir bakış açısıyla anlamalarını sağlamak için adım atan doğrulama platformu Teyit, çevrimiçi eğitim platformu Pürmerak Kulübü'ne 2 Eylül itibarıyla 'Yapay Zeka Okuryazarlığı' eğitimini ekledi.

2016'dan bu yana dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için eğitim faaliyetleri yürüten Teyit'in 'Yapay Zeka Okuryazarlığı' programı, insanların güncel teknolojiyle temel düzeyde sağlıklı bir ilişki kurabilmesini amaçlıyor.

"SON BİRKAÇ YIL, YAPAY ZEKA AÇISINDAN BÜYÜK GELİŞMELERE SAHNE OLDU"

Teyit Eğitim Programları Sorumlusu Esra Özgür, eğitime dair "Geride bıraktığımız son birkaç yıl, yapay zeka açısından büyük gelişmelere sahne oldu. Yapay zeka teknolojisi iş akışlarımızdan gündelik alışkanlıklarımıza kadar yaşamımızın her yerine nüfuz etti. Biz de yakın geleceğe hazırlıklı olmak ve getirdiği sorunlara karşı kendimizi güçlendirebilmek için atabileceğimiz bazı bireysel adımların farkındalığıyla yapay zeka okuryazarlığı modülünü hazırladık. Bu modülü oluştururken, teyitçiliğin merkezinde yer alan eleştirel düşünme ve dijital okuryazarlık becerileri yol gösterici oldu. Teyitçilerin gözünden yapay zeka gündemine bakmak, bu gelişmelerle sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir" diye konuştu.

"TOPLULUKLA BERABER TEYİTÇİLİK FAALİYETLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Giriş seviyesindeki bu eğitim için ileri teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadığını, katılımcıların derslere dilediği gün ve saatte erişebildiğini belirten Özgür, "Eğitimi tamamlayan katılımcılar, İstanbul Bilgi Üniversitesi onaylı Yapay Zeka Okuryazarlığı sertifikası almaya hak kazanıyor. Gelecek dönemlerde de Pürmerak Kulübü'nde eleştirel dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmak için yeni eğitimler oluşturmaya ve toplulukla beraber teyitçilik faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teyit, Pürmerak Kulübü'ne Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimini ekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 11:49:22. #1.12#
SON DAKİKA: Teyit, Pürmerak Kulübü'ne Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimini ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement