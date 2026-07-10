TezJet'in Uçuş Lisansı İptal Edildi

Kırgızistan Sivil Havacılık Devlet Kurumu, Uluslararası Manas Havalimanı'nda kaza yapan iç hat hava yolu şirketi TezJet'in uçuş lisansını iptal etti.

Sivil Havacılık Devlet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'da Bişkek-Oş seferini yapmaya hazırlanan TezJet'e ait yolcu uçağının karıştığı havacılık kazasının hemen ardından başlatılan resmi soruşturma ve eş zamanlı yürütülen plansız denetim süreci tamamlandı.

Müfettişler tarafından hava yolu şirketinin faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen ani denetimlerde, uçuş güvenliğini doğrudan tehlikeye atan ve Kırgızistan sivil havacılık mevzuatını ciddi şekilde ihlal eden çok sayıda usulsüzlük tespit edildi.

Ortaya çıkarılan ağır ihlaller gerekçe gösterilerek, TezJet'in uçuş lisansının iptal edilmesine karar verilirken, Sivil Havacılık Devlet Kurumu, uçuş ve yolcu güvenliğini riske atan hiçbir operatöre tolerans gösterilmeyeceğini bildirdi.

Kırgızistan iç hatlarında hizmet veren TezJet hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, Bişkek-Oş seferini gerçekleştirmek üzere pistte hareket halindeyken arka iniş takımlarından birinin kırılması sonucu yan yatmış, kazada can kaybı ya da ağır yaralanma olmamıştı.