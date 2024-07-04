TFF, Merih Demiral'a 2 maç ceza verildi iddialarını yalanladı

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(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu, Alman basınında çıkan ve UEFA'nın salı günü oynanan Türkiye- Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiği iddialarını yalanladı.

Alman Bild gazetesi, 2 gol attığı Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma açılan Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığını iddia etmişti.

TFF'den bu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, "'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.