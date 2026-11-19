(İSTANBUL) Sözcü TV'ye yönelik şafak operasyonunun ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, "Medyada kayyım uygulaması, Anayasa'ya aykırıdır. Bu karar halkın haber alma özgürlüğüne, gazetecilerin iş güvencesine müdahale etmektedir. Demokratik bir devlet, farklı seslerin ve eleştirel haberciliğin varlığıyla ayakta durur." denildi ve Sözcü TV'nin editoryal bağımsızlığına müdahale edilmemesi, çalışanların maaşlarının düzenli ödenmesi ve özlük haklarının korunması istendi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 19 Kasım 2026 Perşembe günü kayyım atanan Sözcü TV'yi ziyaret etti. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in konuk ettiği TGC heyetinde Başkan Vahap Munyar, Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz, Genel Sekreter Sibel Güneş ve Genel Sayman Hakan Güldağ yer aldı. Ziyarette 17 Kasım 2026 Salı günü kayyım atanan Sözcü TV'de görev yapan gazetecilerle dayanışma duyguları dile getirildi.

TGC Yönetim Kurulu ziyaretten sonra bir açıklama yaparak medyadaki basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü ihlallerine dikkat çekti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Medyada kayyım uygulaması, Anayasa'ya aykırıdır. Bu karar halkın haber alma özgürlüğüne, gazetecilerin iş güvencesine müdahale etmektedir. Demokratik bir devlet, farklı seslerin ve eleştirel haberciliğin varlığıyla ayakta durur. Son iki yılda 11 televizyona TMSF kayyım olarak atanmıştır. 24 Ekim 2025 tarihinde Tele1'e kayyım atanarak 140 meslektaşımız işsiz bırakılmıştır. Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bir yılı aşkın süredir tutukludur. 14 Ekim 2026 tarihinde kayyım atanan Halk TV'de 200 meslektaşımız işsiz kalma riskiyle karşı karşıyadır. Sözcü TV ve internet sitesinde görev yapan 225 meslektaşımız için de şimdi aynı risk söz konusudur. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak tüm medya kuruluşlarından kayyım kararının kaldırılmasını istiyoruz. Sözcü TV'nin editoryal bağımsızlığına müdahale edilmemesini, meslektaşlarımızın maaşlarının düzenli ödenmesini, özlük haklarının korunmasını bekliyoruz.

Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil, tüm toplumun demokratik bir düzende yaşama hakkının güvencesidir. #Gazeteciliksuçdeğildir . Medya kuruluşlarının kayyım kararıyla habersizleştirilmesi, gazetecilerin tutuklanması ülkedeki sorunları çözmeyecektir. Ülkemizde demokrasinin yeşerebilmesi için kayyım ve tutuklamalarla tek sesli bir medya arayışından vazgeçilmelidir."