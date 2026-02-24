TGTV'den Ramazan Etkinliklerine Destek - Son Dakika
TGTV'den Ramazan Etkinliklerine Destek

24.02.2026 13:13
TGTV, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' genelgesini takdirle karşıladı, ramazan etkinliklerine destek verdi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı genelgesinin medeniyet değerlerinin eğitim kurumlarında hayat bulması adına atılmış takdire şayan bir adım olduğunu belirterek, "Tamamen gönüllülük esasına dayanan ramazan etkinliklerinin asılsız iddialarla hedef gösterilmesini şiddetle kınıyor, vesayetçi söylemleri reddediyor ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

TGTV'den yapılan açıklamada, ramazanın, paylaşmanın, adaletin, merhametin ve toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı, İslam dininden neşet eden en köklü milli değer olduğu belirtildi.

Bu güzelliklerin eğitim yoluyla yeni nesillere aktarılmasının dayanışmayı ve birliği güçlendireceği vurgulanan açıklamada, "Eğitim kurumları, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin harmanlandığı irfan ocaklarıdır. Bu vizyonun bir tezahürü olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Şubat'ta yayımlanan 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı genelge, medeniyet değerlerimizin eğitim kurumlarında hayat bulması adına atılmış takdire şayan bir adımdır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarda yapılan gönüllü ramazan etkinliklerinin, bazı kesimler tarafından 'laikliği savunma' bahanesiyle hedef alınması, milli birlik ve beraberlik ruhundan ne denli kopuk olunduğunun acı bir göstergesidir. Toplumun ortak referansı olan ramazan hassasiyetini bir tehdit gibi sunanlar, derin bir sosyolojik körlük içindedirler. Söz konusu çevrelerin kullandığı 'Talibanlaştırma', 'şeriat dayatması' ve 'laiklik ihlali' gibi ifadeler, vesayetçi zihniyetin dilidir. Milletimizin vicdanını yaralayan bu ve benzeri bildiriler, 28 Şubat'ın karanlık ve baskıcı atmosferini hatırlatmaktadır. Bilinmelidir ki inanç ve ibadetler üzerine vesayet kurma devri, bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. TGTV ve üye kuruluşlarımızla birlikte, milli ve manevi değerlerimize karşı sergilenen kronik hazımsızlığa karşı tam bir irade birliği içindeyiz."

Ramazanın kutuplaşma vesilesi değil, bir olma ve aynı sofrayı paylaşma ayı olduğu vurgulanan açıklamada, "Çocuklarımızın merhameti ve dayanışmayı öğrenmesinden rahatsız olan marjinal anlayışlara rağmen eğitim sistemimiz milletin değerleriyle barışık şekilde gelişmeye devam etmelidir. Bu bağlamda tamamen gönüllülük esasına dayanan ramazan etkinliklerinin asılsız iddialarla hedef gösterilmesini şiddetle kınıyor, vesayetçi söylemleri reddediyor ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
