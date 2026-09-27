Thiel, Trump yönetiminin pek zeki olmayan ama çok sadık kişilerle dolu olduğunu söyledi - Son Dakika
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Thiel, Trump yönetiminin pek zeki olmayan ama çok sadık kişilerle dolu olduğunu söyledi

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Palantir kurucu ortağı Peter Thiel, Trump yönetiminin pek zeki olmayan ama sadık kişilerle dolu olduğunu söyledi. Thiel, yönetimin daha yetkin atamalar yapmasını tercih edeceğini belirterek Cumhuriyetçi seçmenlerin Demokrat Sosyalistlere yönelmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Amerikan veri analizi ve yazılım şirketi Palantir Technologies'in kurucu ortaklarından milyarder Peter Thiel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "çok da zeki olmayan ama çok sadık insanlardan oluştuğunu" düşündüğünü söyledi.

Huffington Post gazetesinin haberine göre Thiel, Alman gazeteci Mathias Döpfner'in "MD Meets" adlı podcast programında konuştu.

ABD'de Trump'a verdiği destekten pişmanlık duyup duymadığı sorusuna Thiel, bu sorunun kendisine 10 yıl sonra sorulması gerektiğini kaydetti ancak Trump'ın "görevlere daha yetkin insanlar atamasını" tercih edeceğini belirtti.

Thiel, "Bence (2016 ile 2025'te göreve gelen Trump yönetimleri) iki yönetim bir bakıma zıt hatalar yaptı. Biliyorsunuz, ilk yönetim anlaşamayan bir sürü insanı göreve getirdi ve sürekli bir iç çekişme yaşandı. İkinci yönetimde ise ilk dönemdeki hatayı telafi etmek adına aşırıya kaçtılar ve sadakat testlerine odaklandılar." ifadelerini kullandı.

"Demokrat Sosyalistler" kaygısı

Trump yönetimi konusunda "yanıldığı birçok şey olduğunu" dile getiren Thiel, "Yönetim, pek de zeki olmayan ama son derece sadık insanlarla dolu. Keşke daha yetkin insanlar atasalardı diye düşünüyorsun. Yanıldığım pek çok şey oldu. Sandığımdan daha çılgıncaydı. Sandığımdan daha tehlikeliydi." dedi.

ABD'de seçmenlerin "Cumhuriyetçi Partiden yorulmaya başladığından" endişe ettiğini belirten Thiel, bu durumun seçmenleri "Demokrat Sosyalistlere yöneltecek boyutta olabileceğini" savunarak, şunları söyledi:

"Yerleşik düzenin temsilcisi Hillary (Clinton), biliyorsunuz, (Senatör) Bernie Sanders'ı kıl payı yenebilmişti. Sonrasında, 2020 ve 2024'te yine yerleşik düzen kazandı. 2028'de bunu başarıp başaramayacaklarını bilmiyorum. Kaldı ki Demokrat Parti daha önemli olan partidir yani ABD'deki yerleşik düzen partisidir. Cumhuriyetçi Parti ise her zaman biraz daha yerleşik düzen karşıtı bir çizgidedir. Dolayısıyla, eğer Demokrat Sosyalistler, Demokrat Partinin kontrolünü ele geçirirse, bu çok daha büyük bir mesele olur. ve bu, ne bileyim, Amerika'nın sonu anlamına gelir."

New York Times gazetesine göre, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası döneminde, Silikon Vadisi'nde, kendisine destek veren ilk isimlerinden biri olarak tanınan milyarder Thiel, hem dolaylı hem de doğrudan seçim kampanyasına aktarılan fonlara yönelik büyük miktarda bağış yapmasıyla hatırlanıyor.

Kaynak: AA
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