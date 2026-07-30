THK Eskişehir'de Havacılık Eğitimleri Tanıtıldı - Son Dakika
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THK Eskişehir'de Havacılık Eğitimleri Tanıtıldı

THK Eskişehir\'de Havacılık Eğitimleri Tanıtıldı
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Türk Hava Kurumu, Eskişehir'de havacılık eğitimlerini ve gelecekteki projelerini tanıttı.

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şubesi, havacılık eğitimleri ile gelecek dönemde kentte yürütülecek faaliyetlerini tanıttı.

İnönü ilçesindeki THK İnönü Havacılık Eğitim Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda gerçekleştirilen paramotor gösterisinde, gökyüzünde Türk Hava Kurumu ile Türk bayrağı açıldı.

Programda konuşan THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan, Türk Hava Kurumu'nun 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu ve Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Kurumun temel amacının havacılık kültürünü toplumun her kesimine yaymak, gençleri havacılıkla tanıştırmak ve Türkiye'nin havacılık alanındaki gelişimine katkı sunmak olduğunu belirten Çalışkan, kurumun aynı zamanda orman yangınlarıyla mücadele, insani yardım faaliyetleri ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü ifade etti.

Çalışkan, Eskişehir'in havacılık alanında Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna değinerek, "Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi olarak bu potansiyeli daha etkin değerlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Çocukları ve gençleri havacılıkla buluşturmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini dile getiren Çalışkan, model uçak eğitimleri, planör ve yamaç paraşütü tanıtımları, insansız hava araçlarına yönelik eğitimler, okul seminerleri ve çeşitli etkinliklerle gençlerin gökyüzüne olan ilgisini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Planör Uçuş Okulu Kıdemli Öğretmeni Barış Meral de eğitimlerde kullanılan planörlerin yaklaşık 16,3 metre kanat açıklığına sahip olduğunu, eğitim uçuşlarının yanı sıra uzun mesafeli seyrüsefer ve akrobasi uçuşlarının da gerçekleştirilebildiğini bildirdi.

Planörlerin okul envanterine 1981 yılından itibaren girdiğine değinen Meral, filoda yaklaşık 13 planör bulunduğunu ifade etti.

Meral, planör eğitimlerinin amatör, temel ve uluslararası geçerliliğe sahip planör pilot lisansı olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu, kurslara 16 yaşını dolduran ve sağlık şartlarını sağlayan herkesin katılabildiğini kaydetti.

Çok Hafif Hava Araçları Okulu Eğitmeni Beyazıt Yıldırım da gyrocopter ve mikrolight hava araçlarının sivil havacılık mevzuatı kapsamında eğitimlerde kullanılan güvenli hava araçları olduğunu dile getirdi.

Gyrocopterlerin helikoptere benzemesine rağmen dikey kalkış yapmadığını ifade eden Yıldırım, araçların eğitim, turizm, tanıtım ve reklam gibi birçok alanda kullanıldığını, çift kumandalı sistem sayesinde pilot adaylarına uygulamalı eğitim verildiğini anlattı.

İnsansız Hava Araçları Okulu Eğitmeni Fatih Düzenci ise TEKNOFEST'e hazırlanan öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildiğini, kursiyerlerin yaklaşık bir haftalık eğitimin ardından yarışmalarda görev alabilecek seviyeye ulaştığını kaydetti.

Düzenci, okul bünyesinde sabit ve döner kanatlı insansız hava araçlarının bulunduğunu belirterek, İHA-2 eğitimlerinde kullanılan bazı hava araçlarının yaklaşık 120 kilogram kalkış ağırlığına ve 50-60 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Başlangıç ve ileri seviye olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere teorik derslerin ardından atölye ve arazi uygulamaları yaptırıldığına dikkati çeken Düzenci, katılımcıların en az 6 saatlik uçuş eğitimiyle hava araçlarını güvenli şekilde kullanabilecek seviyeye getirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THK Eskişehir'de Havacılık Eğitimleri Tanıtıldı - Son Dakika

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