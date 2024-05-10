Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi Başkanlığına Ahmet Kurnaz Seçildi - Son Dakika
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Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi Başkanlığına Ahmet Kurnaz Seçildi

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi Başkanlığına Ahmet Kurnaz Seçildi

Mevcut başkanın görevinden ayrılmasının ardından yapılan toplantıda Ahmet Kurnaz THK Lüleburgaz Şubesi Başkanı seçildi. Kurnaz, 40 yıllık üyeliği ve yönetim kurulu üyelerinin desteği için teşekkür etti. Ayrıca Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, başarılı sporcuları kabul ederek desteklerini ifade etti. Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü U-15 takımı ise il şampiyonu oldu ve şampiyonluk kupası takdim edildi.

10.05.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi Başkanlığına Ahmet Kurnaz seçildi.

Mevcut başkan İsmail Balıoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda başkanlığa Kurnaz seçildi.

Kurnaz, THK'nın 40 yıllık üyesi olduğunu belirterek, kendisini bu göreve layık gören yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Gerenli, çeşitli karate ve tekvandoda müsabakalarında başarılı olan sporcularla sohbet etti.

Lüleburgaz'ın adının sporla duyurulmasının önemli olduğunu ifade eden Gerenli, tüm sporculara başarı diledi.

Spora ve sporculara gereken desteği vermeye çalıştıklarını anlatan Gerenli, hedeflerinin Lüleburgaz'ın adını Avrupa'da duyurmak olduğunu kaydetti.

Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü U-15 takımı şampiyon oldu

Kırklareli Bölgesi Liginde mücadele eden Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü U-15 takımı il şampiyonu oldu.

Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü, Kavaklı beldesinde gerçekleştirilen final müsabakasında rakibi Kırklareli Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti.

Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü ligi şampiyon olarak tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir tarafından sporculara şampiyonluk kupası teslim verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi Başkanlığına Ahmet Kurnaz Seçildi - Son Dakika

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