THK'nın 101. Yılında Kompozisyon Yarışması

17.02.2026 13:24
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Türk Hava Kurumunun (THK) 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Metristepe Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

THK Bozüyük Şubesi Başkanı Sedat Büyük, organizasyonda yaptığı konuşmada, Topel'in 1964'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu sırasında uçağının Rumlarca vurulduğunu ve esir alınarak şehit edildiğini söyledi.

THK olarak gençlere havacılığı sevdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Büyük, şunları kaydetti:

"Türk havacılığındaki ilerlemeler, 1925 yılından beri artarak devam etmektedir. THK, Türkiye genelindeki 380 şubesi ile gençlerimizi Türkiye'nin geleceğine hazırlamak için havacılıkla ilgili model uçak kurslarından başlamak üzere dron ve insansız hava aracı eğitimleri gibi çeşitli kurslar düzenlemektedir."

Organizasyon, kazananlara ödüllerinin verilmesi ve sergi açılışıyla sona erdi.

Programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkan Vekili İlter Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

