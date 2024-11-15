THTM\'den NATO\'ya İhtar

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(ANKARA) - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin, Türkiye'nin NATO'dan çıkması için başlattığı, sanat ve bilim dünyasından isimlerin de katıldığı kampanyada toplanan imzalar TBMM Başkanlığı'na iletilecek.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM), "NATO ve Emperyalist Savaşa Karşı Göreve" çağrısıyla başlattığı, "Ülkemizin güvenliği için, bağımsızlık ve egemenlik için, dünya barışı için Türkiye NATO'dan Çıkmalıdır" ifadeleri yer alan dilekçeye aralarında akademisyen, yazar, gazeteci, şair, ressam ve oyuncuların da olduğu birçok ünlü isim imza attı.

Ataol Behramoğlu, Aziz Konukman, Barış Terkoğlu, İlyas Salman, Korkut Boratav gibi isimlerin imzaladığı dilekçe, TBMM Başkanlığına sunulacak.