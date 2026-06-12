THY'den FIFA 2026 Canlı Yayın Müjdesi - Son Dakika
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THY'den FIFA 2026 Canlı Yayın Müjdesi

12.06.2026 16:56
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THY, FIFA 2026 Dünya Kupası maçlarını geniş gövdeli uçaklarda canlı yayınlayacak.

Türk Hava Yolları (THY), FIFA 2026 Dünya Kupası maçlarının LiveTV hizmetine sahip geniş gövdeli uçaklarda canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları başta olmak üzere turnuvadaki tüm maçların LiveTV hizmeti bulunan geniş gövdeli uçaklarda canlı yayınlanacağını bildirdi.

Seyahat sırasında futbol heyecanını takip etmek isteyen yolcuların, Sport24 ve Sport24 Extra kanalları aracılığıyla karşılaşmaları kesintisiz izleyebileceğini belirten Üstün, "Final yolunda başarılar Bizim Çocuklar. Göğsümüzdeki yıldızı gökyüzünde de gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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