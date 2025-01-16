Türk Hava Yolları (THY) Suriye'nin Şam kentine 23 Ocak'ta yeniden başlatacağı seferleri haftada 3 gün karşılıklı olarak düzenleyecek.
AA muhabirinin THY'nin internet sitesinden edindiği bilgilere göre, ilk Şam seferi 23 Ocak Perşembe günü saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak geniş gövdeli Airbus A330-203 tipi uçakla icra edilecek.
İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'nda doğrudan sefer düzenlenecek.
Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Güncel › THY'den Şam Seferleri Başlıyor - Son Dakika
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