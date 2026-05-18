THY, Dubai Uçuşlarına Yeniden Başlıyor

ABD ve İran arasındaki gerilim ve birçok ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Dubai uçuşlarını bir süre durduran Türk Hava Yolları (THY) 8 Haziran itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladı.

28 Şubat'ta başlayan ABD ve İran arasındaki savaş ve Ortadoğu'da yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle ülkeler hava sahasını kapatmıştı. Hava sahasının kapalı olmasından dolayı THY, başta Dubai dahil Ortadoğu'da birçok noktaya seferlerini durdurma kararı almıştı. ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin düşmesi ve ülkelerin hava sahalarını açması nedeniyle Ortadoğu'da uçuşlar yeniden başladı. THY'den alınan bilgiye göre havayolu şirketi İstanbul-Dubai uçuşlarına 8 Haziran itibariyle yeniden başlıyor.