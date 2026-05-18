THY, Dubai Uçuşlarına Yeniden Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

THY, Dubai Uçuşlarına Yeniden Başlıyor

18.05.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY, ABD-Iran gerilimi nedeniyle durdurduğu Dubai uçuşlarına 8 Haziran'da yeniden başlayacak.

ABD ve İran arasındaki gerilim ve birçok ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Dubai uçuşlarını bir süre durduran Türk Hava Yolları (THY) 8 Haziran itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladı.

28 Şubat'ta başlayan ABD ve İran arasındaki savaş ve Ortadoğu'da yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle ülkeler hava sahasını kapatmıştı. Hava sahasının kapalı olmasından dolayı THY, başta Dubai dahil Ortadoğu'da birçok noktaya seferlerini durdurma kararı almıştı. ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin düşmesi ve ülkelerin hava sahalarını açması nedeniyle Ortadoğu'da uçuşlar yeniden başladı. THY'den alınan bilgiye göre havayolu şirketi İstanbul-Dubai uçuşlarına 8 Haziran itibariyle yeniden başlıyor.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY, Dubai Uçuşlarına Yeniden Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:57
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:06:41. #.0.4#
SON DAKİKA: THY, Dubai Uçuşlarına Yeniden Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.