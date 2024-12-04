THY, Gençlere Kariyer Fırsatları Sunuyor - Son Dakika
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THY, Gençlere Kariyer Fırsatları Sunuyor

THY, Gençlere Kariyer Fırsatları Sunuyor

THY Genel Müdür Yardımcısı Çay, ALKÜ'de kariyer fırsatlarını anlattı, İngilizce bilmenin önemini vurguladı.

04.12.2024 19:18
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, yüksek standartlarda mutlu bir iş yeriyle dünyanın en iyisi olma yönünde ilerlediklerini belirterek, "Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıyan bir şirkette çalışmak hepimiz için onurdur." ifadelerini kullandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) yapılan açıklamaya göre, "Türk Hava Yolları Kariyer Söyleşisi ALKÜ'de" programın konuğu THY Genel Müdür Yardımcısı Çay oldu.

ALKÜ Kestel Yerleşkesi Yeni Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Çay, THY'nin kariyer ve iş fırsatlarını anlattı.

Çay, THY'nin gençlere havacılık sektöründe benzersiz bir kariyer fırsatı sunduğunu belirtti.

THY'nin dünyanın en büyük ve en çok yolcu taşıyan hava yolu şirketlerinden birisi olduğunun altını çizen Çay, havacılıkla ilgili mezun olunan tüm bölümlerin öğrencilerine THY tarafından istihdam sağlandığını ifade etti.

İngilizcenin kesinlikle bilinmesi gereken bir dil olduğunu vurgulayan Çay, şunları kaydetti:

"Tüm hava yolu şirketleri gibi bizim de işe alımlarda ilk önceliğimiz İngilizcenin iyi bilinmesidir. Bunun yanında pilot istihdamı için pilotluk eğitimi veren okullardan mezun olunması gerekiyor. THY olarak her yıl personel ilanına çıkıyoruz. Bu ilanlar başta havacılık bölümlerinden mezun olmak şartı aranmasının yanında diğer bölümlerden de çokça personel alımı oluyor. Yüksek standartlarda mutlu bir iş yeriyle dünyanın en iyisi olma yönünde ilerliyoruz. Her şeyden önce Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıyan bir şirkette çalışmak hepimiz için onurdur. 35 bine yakın çalışan, 487 uçak ile THY sizleri bekliyor."

Öğrencilerin sorularıyla devam eden söyleşinin ardından Çay'a ALKÜ yerleşkelerinde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, Piri Reis'in Alanya haritası ve Alaaddin Keykubat'ın mührü hediye edildi.

Kaynak: AA

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