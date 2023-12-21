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THY Genel Müdürü Ekşi'ye Brezilya Devlet Nişanı verildi - Son Dakika
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THY Genel Müdürü Ekşi'ye Brezilya Devlet Nişanı verildi

TÜRKİYE ile Brezilya arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine katkı ve pandemi dönemindeki özverili çalışmalar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye Brezilya Devlet Nişanı verildi.

THY Genel Müdürü Ekşi\'ye Brezilya Devlet Nişanı verildi
21.12.2023 - 14:20,
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye ve Brezilya arasındaki güçlü bağın bir göstergesi olarak "Rio Branco Devlet Nişanı" ile onurlandırıldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ekşi, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkı ve pandemi döneminde gösterdiği özverili çalışmaları neticesinde bu ödüle layık görüldü.

Çırağan Sarayı'nda dün yapılan törene, Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Brezilya doğumlu eski Türk Milli Takımı futbolcusu Mehmet Aurelio, THY yöneticileri, havacılık, siyaset, spor ve basın camialarından temsilciler katıldı.

Devlet nişanı, törende Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia tarafından Ekşi'ye takdim edildi.

Ekşi, nişana layık görülmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

THY'nin başarılarına her daim destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Ekşi, "Beni ve Türk Hava Yolları ailesini bu kıymetli nişana layık gören Brezilya Devlet Başkanı Sayın Luiz Inacio Lula da Silva ve Büyükelçi Carlos Martins Ceglia'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu nişanı, pandemi döneminde herkesin sokağa çıkmaktan korktuğu bir ortamda ameliyat elbiseleri ile görevlerini gerçekleştiren ekiplerimiz, aynı gayretle çalışan 80 binden fazla çalışma arkadaşım ve paydaşlarımız adına alıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ceglia ise Brezilya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki üstün gayretlerinden dolayı "komutan" rütbesiyle Rio Branco nişanına layık görülen Bilal Ekşi'yi tebrik etti.

Ceglia, bu nişanla ülkeler arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA
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