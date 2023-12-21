THY, KKTC ERCAN HAVALİMANI\'NDA HEDEF BÜYÜTTÜ

LEFKOŞA/ DHA KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda 20 Temmuz'da açılışı yapılan yeni terminal binası ve ikinci pist hizmete girdi. Türk Hava Yolları (THY), kapasitenin büyümesiyle geniş gövdeli uçaklara ev sahipliği yapan Ercan Havalimanı'na Airbus A350 ve A330 tipi uçaklarla seferlere başladı. THY'nin yolcu sayısı kısa sürede yüzde 16 arttı.

Yenilenmiş haliyle Kıbrıs adasının en büyük havalimanı konumuna gelen Ercan Havalimanı'nda kapasite artışıyla beraber, yolcu ve hava trafiği de hızla yükseldi. 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasının yanı sıra geniş gövdeli uçakların da inebildiği 3 bin metre uzunluğundaki ikinci pistiyle Ercan Havalimanı, ada turizmine önemli katkı vermeye başladı.

YOLCU SAYISI YÜZDE 16 ARTTI

1 Kasım'dan itibaren geniş gövdeli uçaklarla adaya tarifeli seferler gerçekleştiren THY, uyguladığı özel ücret politikasıyla da yolcu sayısını kısa sürede yüzde 16 artırdı.

Ercan Havalimanı'na gerçekleştirdiği uçuşlarda koltuk kapasite arzını artıran THY, bu yılın ağustos-aralık ayları arasında 261 bin 417 yolcu taşıdı. Bayrak taşıyıcı geçen yıl söz konusu dönemde 244 bin 586 taşımıştı.

İstanbul-Ercan-İstanbul hattında günlük ortalama gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 14 sefer yapan THY, başta Türk vatandaşları olmak üzere sırasıyla İngiltere, İran, Rusya ve Kazakistan çıkışlı yolcuları adaya taşıyor. İstanbul'dan Kıbrıs'a bilet fiyatları gidiş-dönüş dahil 2 bin 500 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

THY, Avrupa'da potansiyel paket turları yapan acentelerin üst düzey yöneticilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı ile iş birliği yaparak, KKTC'ye ücretsiz taşıyor ve Kıbrıs'ın genel ve kültürel tanıtımı için önemli çaba sarfediyor.

FEYZİOĞLU: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BİR HAYALİYDİ

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin hizmete alınması ve sonrasındaki gelişmelere dair basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. KKTC'nin hem Kıbrıs adasında hem de yakın çevredeki en büyük havalimanlarından birine kavuştuğunu belirten Feyzioğlu, "Hem yeni terminal binasına hem de yeni ikinci piste kavuştu. Geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir pist. Körükleri, bagaj işleme üniteleriyle modern bir havalimanında olması gereken ne varsa KKTC havalimanında da bunlar var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hayaliydi bunun bitmesi. KKTC hükümeti ve sayın Cumhurbaşkanıyla çok yakın çalışarak bu havalimanının bitmesi için tüm desteği Cumhurbaşkanımız verdi" diye konuştu.

TÜRK HAVA YOLLARI DA ORTAMALA BİLET FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKTİ

Ercan Havalimanı'nın KKTC turizmine önemli katkılar sağlayacağını aktaran Metin Feyzioğlu şunları söyledi:

"Önceki terminal yıllık 800 bin yolcu kapasiteliydi. Yoğun sezonlarda çok büyük karmaşa ve memnuniyetsizlik ortaya çıkıyordu. Bu terminalin kapasitesi yıllık 10 milyon yolcu. Buranın ekonomisinin her anlamda gelişmesi; turizmin, hizmet sektörünün ve yatırımın gelişmesi için ulaşımın sağlanması lazım. Havalimanının kapasitesinin artması, 30 bin yatak kapasitesine sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu yatak sayısının da artmasını sağlayacak yatırımlara açılması demek. Yeni pist, geniş gövdeli uçakların inmesi fırsat sağlıyor. Bu da bilet fiyatlarına; koltuk başına maliyeti düşürmek suretiyle olumlu yansıdı bile. Türk Hava Yolları da ortamala bilet fiyatlarını aşağı çekti. Diğer havayolları da bunu yapmaya başladı. Bu dev yatırımı başka yatırımlarla da desteklememiz gerekecek."

KKTC'ye gelen turistlere önerilerde bulunan Büyükelçi Feyzioğlu, adanın tarihi ve kültürel destinasyonları açısından önemine de vurgu yaparak, "Otelin sınırlarından çıkıp, Karpaz'ı keşfedin. Doğasını keşfedin, dağlara çıkın. Küçük lokantaları keşfedin. Tadına doyamazsınız." ifadelerini kullandı.

"THY İLE YAPTIĞIMIZ İŞ BİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR"

KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri ATAOĞLU ise yeni terminal binasıyla birlikte kapasitenin artması sonrasında her gün geniş gövdeli uçaklarla adaya uçan THY'ye özel olarak teşekkür etti. Ataoğlu, "İki kıta 10 farklı ülkeden adamıza ekim, kasım ve aralık olarak hedeflediğimiz; bu ülkelerden gelenleri adamızın alışılmışın dışında tarihi zenginliklerini doğal güzelliklerini ve kültürünü yansıtmaktı. Bu toplantı sonrasında THY ile bir farkındalık yarattık. Ülkemizin gelişmesi ve tanıtımıyla ilgili THY ile yaptığımız iş birliği artarak devam edecektir. Adadaki mevcut otel ve yatak sayılarının artması için de girişim başlattık. Yatak sayısının artmasıyla ilgili üniversiteler ile ortak hareket ediyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor." şeklinde konuştu

KIBRIS ADASININ EN BÜYÜK HAVALİMANI

Yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip Ercan Havalimanı, toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. Yeni pistin uzunluğu 3 bin metre genişliği ise 45 metre. Her tip yolcu uçağının kullanımına müsait olacak şekilde yapılan havalimanında 9 adet körük 21 adet açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Yeni terminal binasında 44 adet pasaport kontrol noktası, 60 adet ise check-in kontuarı yer alıyor. Saatte 5 bin bagaj kapasitesi bulunan 5 adet bagaj alım bantı bulunurken, 40 bin metrekarelik otopark ise bin 500 araç kapasitesine sahip. Yeni Ercan Havalimanı'na ek olarak projesi hazırlanan ve yakında yapımına başlanılacak olan güneş panelleriyle kendi enerjisini kendisi karşılayacak şekilde doğa dostu bir havalimanı konumunda olacak.