THY, Peru'ya Uçuş Başlatıyor

DÜNYANIN en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) Peru'ya sefer başlatma kararı aldı.

Havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca imkanlar ve Pazar koşullarına bağlı olarak Peru'nun başkenti Lima'ya tarifeli sefer başlatılmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.