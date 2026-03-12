THY Washington'da İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
THY Washington'da İftar Programı Düzenledi

12.03.2026 06:11
THY, Washington Diyanet Merkezi'nde ramazan dolayısıyla iftar etkinliği gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Washington ofisi, ramazan ayı dolayısıyla Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) iftar programı düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan DCA'daki iftara, THY Washington Müdürü İsmail Öztürk ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve bazı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kesimlerden çok sayıda misafirin katıldığı iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı.

Büyükelçi Önal, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının tüm insanlık için önemine dikkati çekti. Önal, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de uluslararası arenada barış temelli önemli adımlar atan büyük bir ülke olduğunu vurguladı.

Bu tür buluşmaların toplumsal barışa hizmet eden anlamlı etkinlikler olduğunu kaydeden Önal, iftar programında emeği geçen THY ile DCA görevlilerine teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen THY Washington Müdürü Öztürk de kurum olarak temel misyonlarının farklı coğrafya ve kültürleri birbirine bağlayan bir köprü olmak olduğunu ve bu tür organizasyonların bu amaca hizmet eden değerli buluşmalar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

