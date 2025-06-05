Tianjin\'de 300\'den Fazla Minipark İnşası

TİANJİN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki büyük kentlerden biri olan Tianjin son yıllarda yerleşim bölgelerine, caddelere ve ticari bölgelere stratejik olarak dağılmış 300'den fazla minipark inşa ederek küçük kentsel alanları yeniden canlandırdı. Bu yeşil vahalar, kent sakinlerinin "pencerelerden yeşil manzaranın ve parka kolayca erişiminin" keyfini çıkardığı yaşanabilir bir kentsel ekosistemin şekillenmesine yardımcı oluyor.