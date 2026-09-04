Tianjin\'deki Kültür ve Turizm Fuarı 20 Ülkeden 2.500 İşletmeyi Ağırlıyor

TİANJİN, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 2026 Çin Kültür ve Turizm Endüstrileri Fuarı, 20 ülke ve bölgeden 2.500'den fazla kültür ve turizm işletmesini bir araya getirdi. Perşembe günü başlayan etkinlik pazar günü sona erecek.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen fuara 10 uluslararası kuruluş ile ulusal düzeyde sektör derneği de katılıyor.

"Kültür ve Turizmin Entegrasyonunu Derinleştirmek, Daha İyi Bir Akıllı Yaşam Yaratmak" temasıyla düzenlenen fuarda, kültür ve turizmin entegrasyonu, yükselen dijital iş alanları, turizm ekipmanları, uluslararası işbirliği, yerel turizm adresleri ve tüketici ürünleri üzerine 10 sergi alanı bulunuyor.

Fuarda, bölgesel işbirliği, sektörel inovasyon, teknoloji uygulamaları ve kültür-turizm tüketimine odaklanan 18 profesyonel etkinlik düzenleniyor.

100.000 metrekarelik alana yayılan fuarda, küresel turizm kurumları, uluslararası turizm kuruluşları, yaklaşık 100 yurtdışı seyahat işletmecisi ve diğer sektör profesyonellerinin yer aldığı bir uluslararası işbirliği alanı da bulunuyor.