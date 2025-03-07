Tianjin, Şanghay Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin gelecek sonbaharda Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Wang cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Tianjin zirvesinde bir araya gelen Shanghai İşbirliği Örgütü liderlerinin, örgütün başarılarını değerlendireceğini, geleceğe yönelik planlamalar yapacağını ve işbirliği için ortak bir vizyon oluşturacağını belirtti.

Wang, "Bu zirve, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Çin'de yeni bir yolculuğa çıkmasını ve örgütü ortak geleceğe sahip daha sıkı kenetlenmiş bir topluluk haline getirmesini sağlayacaktır" dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın Shanghai İşbirliği Örgütü'nün "Çin Yılı" olduğuna dikkat çeken Wang, dönem başkanı olan Çin'in bu yıl "Shanghai Ruhunu El Üstünde Tutmak: İlerleyen Shanghai İşbirliği Örgütü" temasıyla siyasi, güvenlik, ekonomik ve halklar arası konularda 100'ü aşkın etkinlik düzenleyeceğini söyledi.

"Shanghai İşbirliği Örgütü, Çin'de doğdu ve adını Shanghai'dan aldı. Bu, bizim için özel bir anlam taşıyor. Zirveye ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diyen Wang, Shanghai ruhunu ileriye taşımak ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün gelişimini desteklemek üzere somut adımlar atacaklarını ifade etti.