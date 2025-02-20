Tianwen-2 Asteroid Keşif Aracı Fırlatma Alanına Ulaştı

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BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin'in asteroid keşfinde kullanılacak Tianwen-2 keşif aracı, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nin fırlatma alanına ulaştı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden perşembe günü yapılan açıklamada 2025 yılının ilk yarısında fırlatılması planlanan aracın, Dünya'ya yakın geçen 2016HO3 kod adlı bir asteroidden örnek alacağı ve 311P kod adlı kuyruklu yıldızı inceleyeceği belirtildi.

Açıklamada fırlatma alanındaki tesislerin iyi durumda olduğu ve hazırlık çalışmalarının planlandığı gibi sürdüğü ifade edildi.