Tibet 60. Yıl Kutlaması

21.08.2025 13:27
Xi Jinping, Tibet Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 60. yıl dönümünü Lhasa'da kutladı.

LHASA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'daki Potala Sarayı meydanında, bölgenin 60. kuruluş yıldönümünü kutlamak için düzenlenen büyük törene katıldı.

Perşembe günü düzenlenen etkinliğe aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi'nin yanı sıra yerel yetkililerden, tüm etnik gruplardan ve toplumun her kesimden yaklaşık 20.000 kişi katıldı.

Merkezi heyete başkanlık eden, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning de etkinlikte konuşma yaptı. Wang'ın yanı sıra ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan, ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofis Direktörü Cai Qi de etkinlikte hazır bulundu.

Toplantı saat 10.00'da tüm katılımcıların ayakta milli marşı söylemesiyle başladı. Parlak beş yıldızlı kırmızı bayrak, törenle göndere çekildi.

Daha sonra ÇKP Merkez Komitesi, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Devlet Konseyi, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi ve Merkez Askeri Komisyonu'ndan gelen tebrik mesajları okundu.

Wang, yıldönümü kutlamaları anısına, üzerinde Xi'nin "Çin ulusu için ortaklaşa bir topluluk inşa etmek, güzel Xizang için yeni bir sayfa açmak" sözlerinin yazılı olduğu plaketi yetkililere takdim etti.

1965 yılının eylül ayında Xizang Özerk Bölgesi'nin kurulmasının çığır açan bir olay olduğunu söyleyen Wang, son 60 yılda ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli adımlar atan bölgenin, ÇKP'nin güçlü liderliğini ve Çin'in sosyalist sisteminin açık siyasi gücünü tam olarak ortaya koyduğunu vurguladı.

2012 yılındaki 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden itibaren bölgenin iyi kalkındığı döneme girerek önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Wang, bu kalkınmanın tüm etnik gruplardan insanlara her zamankinden daha fazla fayda sağladığını ifade etti.

Wang, Çin ulusu için güçlü bir toplum bilinci oluşturma ve Xizang'ın yönetişiminde istikrarın sağlaması, kalkınmanın kolaylaştırılması, ekolojik çevrenin korunması ve sınırların güçlendirilmesi şeklindeki dört ana görevin ilerletilmesi için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Coşkulu bir kalabalığın katıldığı geçit töreni ile sona eren kutlu ve festival havasındaki etkinlikte, Xi ve diğer liderler halkı selamladı.

Kaynak: Xinhua

13:26
SON DAKİKA: Tibet 60. Yıl Kutlaması
