Suudi Arabistan ile Transit Vize Sorunu Çözüldü, Türk Tır Şoförlerine Kolaylık

10.04.2026 15:02
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Yapay Zeka Çağında e-Ticaret'in Lojistiği Zirvesi'nde e-ticaretin artan payı ve lojistiğin küresel ticaretteki önemi üzerinde durdu. Transit vize konusunun çözüldüğünü ve Türkiye'nin istikrarını koruduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Yapay Zeka Çağında e-Ticaret'in Lojistiği Zirvesi' programında yaptığı konuşmada, e-ticaret ve lojistiğin küresel ticaretteki kritik rolüne dikkat çekti. Bölgesel savaşların ticaret üzerindeki etkilerine de değinen Bolat, Türkiye'nin son dönemde yakın coğrafyada yaşanan gelişmelere rağmen istikrarını koruyarak 'güven adası' konumunu sürdürdüğünü vurguladı.

Bolat, görüşmeleri 10 yıldır süren ve Türk tır şoförlerinin Suudi Arabistan'a ve Körfez ülkelerine ulaşmalarına imkan sağlayan transit vize konusunun çözüldüğünü söyledi. 'Suudi Arabistan'la da ilişkilerimiz mükemmel düzeyde ve 10 yıldır bir transit vize konusu vardı, o da dün itibariyle işlerlik kazanarak Türk tır şoförlerinin Körfez'de transit Suudi vizesi alarak seyahat etmeleri de mümkün hale geldi' dedi.

E-ticaretin toplam ticaretteki payının arttığına dikkat çeken Bolat, e-ticaretin 2019'da yüzde 4,5-5 paya sahipken 3-4 senede yüzde 20'lik paya ulaştığını belirtti. Dijitalleşen çağda geleneksel ticaretin ağırlığını korurken e-ticaretin de hızla yükseldiğini ifade etti.

Bakan Bolat, Türkiye'nin Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi, Gazze'nin haklarının savunulması gibi konularda önemli bir rol üstlendiğini ve İran'la ABD ve İsrail arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yaptığını söyledi. 'Türkiye olarak bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde güvenli bir liman konumundayız' diye ekledi.

ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin küresel ekonomi ve enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Bolat, bazı ülkelerde doğal gaz ve akaryakıt tedarikinde sıkıntılar yaşandığını, ancak Türkiye'nin depolarının dolu olduğunu ve gerekli önlemleri aldığını belirtti. Körfez savaşı ve Kovid-19'un ardından lojistiğin ne kadar kritik olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin Avrasya'nın merkezindeki konumunun stratejik önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bölgede yaşanan savaşların durması durumunda hasarların toparlanması için bir süreç oluşacağını belirten Bolat, 'Dünyanın daha fazla kavgaya değil, barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya ve refah artışına ihtiyacı var' açıklamasında bulundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
