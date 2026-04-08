Ticaret Bakanı Bolat: Tüketici Koruma ve Denetimlerde 6,8 Milyar Lira Cezai İşlem Uygulandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB'da düzenlenen 28'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, tüketici haklarının korunmasına yönelik önemli adımlar attıklarını belirtti. Bakanlık olarak ticaretin kolay ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Bolat, tüketicilerin alım kararlarının istismar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu alanda ombudsman gibi çalıştıklarını söyledi.

Son dönemde yiyecek-içecek sektörü ve zincir marketlerde fiyat etiketi denetimlerini artırdıklarını kaydeden Bolat, ağustos ayında yapılan düzenlemeyle lokanta ve kafelerde menü fiyatlarının dışarıdan görünür olmasını zorunlu hale getirdiklerini açıkladı. Ayrıca, reklam kurulunun 2,5 yılda 593 milyon lira idari para cezası uyguladığını ve abonelik sözleşmeleri gibi alanlarda 4,7 milyar lira cezai işlem yapıldığını bildirdi.

Güvensiz ürünlere karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini belirten Bolat, denetimler sonucunda güvensizlik oranının 2011'de yüzde 32'den yüzde 1,1'e düştüğünü ve bazı ürünlerin ithalatının kısıtlandığını ifade etti. Tüketici Hakem Heyetleri'nin 19 milyon başvuruyu karara bağladığını ve son 2,5 yılda 2 milyon dosyada 21 milyar liralık uyuşmazlığı çözdüğünü ekledi. Törende, çeşitli kategorilerde 26 kişi ve kuruma ödül verildi.