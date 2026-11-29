Ticaret Bakanlığı, araç satışında 90 dakika vaat eden reklamlara durdurma cezası uyguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanlığı, araç satışının 90 dakika içinde tamamlanacağı algısı yaratan reklamlara yönelik inceleme sonucunda durdurma cezası uyguladı. Bakanlık, sürenin hangi aşamadan itibaren hesaplandığı ve uygulama koşullarının reklamda açıkça belirtilmediğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, bazı araç satış reklamlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte bulunduğunu ve 'durdurma cezası' uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 dakikada teklif al, 90 dakikada trink sat, paran hemen cebine gelsin' ifadeleriyle yayımlanan reklamlar, araç satış sürecinin tamamının 90 dakika içinde gerçekleşeceği yönünde tüketicilerde yanıltıcı bir algı oluşturdu. Reklamda söz konusu sürenin hangi aşamadan itibaren hesaplandığı, uygulama koşulları ve istisnalar açıkça belirtilmedi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, tüketiciyi yanıltıcı bulunan reklamlar hakkında reklam durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Tüketicilerimizin doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkını korumak; yanıltıcı reklamlarla vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin vermemek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?