TİCARET Bakanlığı, vatandaşların ikinci el araç alım satım işlemlerinde maddi kayıp ve mağduriyet yaşamamaları için dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların ikinci el araç alım satım işlemlerinde maddi kayıp ve mağduriyet yaşamamaları için dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu kapsamda dolandırıcılık girişimlerine karşı güvenli işlem süreçlerinin önemine vurgu yapılarak, dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Noterlikler telefonla hiçbir işlem yapmaz. Noterliklerde 'Güvenli Kapora Sistemi' veya başka bir ad altında herhangi bir sistem bulunmamaktadır. Mobil uygulamalarda yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kanallarını kullanın. Başka para transferlerine ve erişim isteklerine onay vermeyin. Böyle bir taleple karşılaşmanız halinde hiçbir işlem yapmayın. Para gönderdiyseniz vakit kaybetmeden bankanıza ve kolluk birimlerine başvurun. Güvenli alışveriş, doğru bilgi ve resmi işlem kanallarının kullanılmasıyla mümkündür." Paylaşımda ayrıca Güvenli Ödemi Sistemi kamu spotuna yer verildi.