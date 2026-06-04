Tiflis'te 'Anadolu'dan Kafkasya'ya' Konseri - Son Dakika
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Tiflis'te 'Anadolu'dan Kafkasya'ya' Konseri

04.06.2026 23:33
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Tiflis'te Anadolu ile Kafkas ezgilerinin buluştuğu konser, Türkiye ve Gürcistan sanatçılarıyla yapıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Anadolu ile Karadeniz ve Kafkas ezgilerinin bir araya geldiği "Anadolu'dan Kafkasya'ya Uzanan Sesler" konseri gerçekleştirildi.

Türkiye ve Gürcistan'dan sanatçıların yer aldığı "Anadolu'dan Kafkasya'ya Uzanan Sesler" konseri, Tiflis Ivane Javakhişvili Devlet Üniversitesinin konser salonunda verildi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen konser programına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Laşa Darsalia, diplomatlar, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Tiflis'teki Türk vatandaşları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen konseri izleyenlere hitaben konuşan Büyükelçi Arı, programın gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Arı, Türkiye ile Gürcistan'ın iki dost ve stratejik ortak ülke olduğunu ifade ederek, iki tarafın bu ilişkileri daha da güçlendirmek istediğini kaydetti.

Halklar arasındaki dostluğun, Türkiye ve Gürcistan ilişkilerinin temeli olduğunu belirten Arı, "İki ülkenin kültürleri arasında çok büyük ortak noktalar var. Ben, bunun en güzel örneğinin müzik olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Tiflis Ivane Javakhişvili Devlet Üniversitesinin de katkılarıyla düzenlenen konserde, Türkiye ve Gürcistan'dan seçilen eserlerden oluşan repertuvar dinleyicilere sunuldu.

Konserde, Gürcü asıllı Türk müzisyen Gökhan Özkan ile Amerikalı sanatçı Audrey Wozniak ile "Ivlisi Band" aynı sahneyi paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiflis'te 'Anadolu'dan Kafkasya'ya' Konseri - Son Dakika

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