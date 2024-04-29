Tiflis\'te Yabancı Etkinin Şeffaflığı İçin Gösteri

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını desteklemek için on binlerce kişi sokağa çıktı.

Ülkenin tüm bölgelerinden başkentin merkezindeki Şota Rustaveli Caddesi'ne gelen göstericiler, Parlamento Binası'nın önünde, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını destekleyen gösteri düzenleyerek yürüyüş yaptı.

Kalabalık dolayısıyla Şota Rustaveli ve ona bağlı diğer caddeler trafiğe kapatılırken, parlamento önüne ulaşamayanlar için dev ekranlar kuruldu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcü Hayali Partisinin kurucusu ve Onursal Başkanı, iş adamı Bidzina İvanişvili, Parti Genel Sekreteri ve Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze ile Parti Başkanı İrakli Garibaşvili burada halka hitaben konuşma yaptı.

Başbakan Kobakhidze, parlamentoya sunulan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının, aslında ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kobakhidze, ülkesinde faaliyet gösteren ve yurt dışından finansman desteği alan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının, açık ve şeffaf bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin, Gürcistan'ın egemenliği ve güvenliğine tehdit yarattığını savunan Kobakhidze, söz konusu kuruluşları ülkede istikrarsızlık yaratmaya destek sağlamakla suçladı.

AB'ye Gürcistan'a tam üyelik müzakerelerinin başlatılması çağrısı

Gürcistan'ın, geçen yılın sonuna doğru AB'ye aday ülke statüsü aldığını hatırlatan Kobakhidze, artık AB'ye tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasının zamanının geldiğini söyleyerek, "Bu, Gürcü toplumunun ve Gürcü devletinin hak ettiği taleptir." dedi.

"Dil, vatan, inanç, onurlu bir şekilde Avrupa'ya doğru" konulu gösteride konuşan diğer konuşmacılar ise "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına karşı çıkan kurum ve kuruluşların, yabancı etkinin altında olduğunu savundu.

Konuşmacılar, söz konusu yasa tasarısının parlamentoda onaylanması için gereken çalışmalara devam edeceklerini belirterek, ancak ülkenin değerlerine sahip çıkarak AB ile entegrasyonu sürecini sürdüreceklerini ifade etti.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından "Genel Halk Toplantısı" adı verilen gösteri, gece saatlerinde sona erdi.

Yasa tasarısı karşıtı gösteriler sürüyor

Parlamentoya bu yıl tekrar sunulan yasa tasarısına karşı gösteriler başkent Tiflis'te yaklaşık 3 haftadır sürüyor.

Göstericiler, yasa tasarısının ülkenin AB ile entegrasyonu süreci için bir tehdit oluşturduğunu savunuyor.

En son dün gece saatlerinde Tiflis'te Parlamento Binası'nın önünde düzenlenen gösteride binlerce kişi ile polis arasında arbede çıktı.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise hükümet olarak açık ve şeffaf çalıştıklarını ifade ederek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.