TİGEM, İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sektörün liderliğini vurguladı - Son Dakika
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TİGEM, İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sektörün liderliğini vurguladı

TİGEM, İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nda sektörün liderliğini vurguladı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Konya'da gerçekleştirilen '2024 Yılı İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, dünyanın en büyük tarımsal üretim yapısına sahip olduğunu ve tohumculuk sektöründe lider olduğunu vurguladı. Toplantıda, TİGEM'in üretim sezonunu rekorlarla kapatma hedefi ve bölgesel sorunlar ele alındı.

25.05.2024 11:57
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), "2024 Yılı İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Konya'da gerçekleştirildi.

Genel Müdür Hasan Gezginç, TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi'nde yapılan toplantının açılışında, TİGEM'in 17 işletmesi ve 3,3 milyon dekar arazi varlığıyla dünyanın en büyük tarımsal üretim yapısına sahip olduğunu kaydetti.

TİGEM'in sertifikalı hububat tohumu üretiminde sektörün öncüsü olduğuna dikkati çeken Gezginç, "Yüzde 99 yerli ve milli çeşit portföyü, sahip olduğu köklü deneyimi sayesinde ürettiği tohumlukları hem işletmeleri hem de bayileri aracılığıyla çiftçisiyle buluşturan yegane bir kurumdur. Modern, son güncel teknolojilerle donatılmış tohum eleme ve paketleme tesislerini içeren 15 İşletmesinde saatte 350 ton üretim kapasitesiyle TİGEM, 'tohumculukta sektörün en güçlüsü' övgüsünü hak ediyor." ifadesini kullandı.

Gezginç, 2024 üretim sezonunu rekorlarla kapatmak için çabaladıklarını belirtti.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki bayilerle, üretim ve tohumculuk sektöründe yaşanan gelişmeler, yenilikler ve bölgesel sorunlar ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİGEM, İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sektörün liderliğini vurguladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİGEM, İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sektörün liderliğini vurguladı - Son Dakika
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