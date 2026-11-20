ADDİS Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) mensup 200'den fazla kişinin silah bırakarak orduya teslim olduğu bildirildi.

Etiyopya'nın resmi yayın kuruluşu Fana Media Corporation'ın haberine göre, bölgenin kuzeybatısındaki Asgede Tsimbla ilçesinin kırsalında faaliyet gösteren grup, silah bıraktı.

Orduya teslim olan 200'den fazla TPLF mensubunu bölge yetkilileri ve Etiyopya ordusundan subaylar karşıladı.

Yerel yetkililer, silah bırakanların sivil hayata dönüşüne destek vereceklerini belirtti.

Ordunun Kuzeybatı Komutanlığında görevli Albay Tesfaye Efrem, bölgede silahlı faaliyetlerini sürdürenlere de teslim olma çağrısı yaptı.

Tigray'daki çatışmalarda son durum

Etiyopya ordusu ile Tigray güçleri arasında ağustos başında yeniden başlayan çatışmalar, eylülün son haftasında şiddetlenerek komşu Afar ve Amhara bölgelerine yayıldı.

Etiyopya ordusu kasımda Tigray güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından Eritre sınırı yakınlarındaki Adi Kilte Tabia'nın kontrolünü ele geçirdi.

Etiyopya hükümeti ile TPLF, iki yıl süren çatışmaların ardından 2 Kasım 2022'de Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da çatışmaların kalıcı olarak durdurulmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.