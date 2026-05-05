Tigray'da Yeni Yönetim Başkanı Seçildi

Etiyopya'da Tigray Eyalet Konseyinin, Debretsion Gebremichael'i çoğunluk oyuyla Tigray Geçici Bölgesel Yönetim Başkanı seçtiği bildirildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), altıncı dönem olağan oturumda konseyin Gebremichael'i başkan seçtiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Konseyin üç yılın ardından tekrar toplandığının hatırlatıldığı paylaşımda, TPLF'nin Etiyopya hükümetinin 2022 Pretoria Barış Anlaşması'nı ihlal ettiği sonucuna varmasının ardından faaliyetlerine başladığı ve yeni başkanı seçtiği belirtildi.

Paylaşımda, aynı oturumda Kiros Hagos'un Meclis Başkanı, Mihret Berhe'nin ise Meclis Başkan Yardımcısı olarak seçildiği, sürecin anayasal prosedürlere uygun yürütüldüğü ve Tigray Yüksek Mahkemesi Başkanı'nın seçim ve yemin törenine nezaret ettiği aktarıldı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, daha önce Tigray Geçici Bölgesel Yönetimi Başkanlığına Tadesse Worede'nin atandığını açıklamış ve kararın anayasa ile Pretoria Barış Anlaşması çerçevesinde alındığını belirtmişti.

TPLF ise bu sürece karşı çıkarak yeni liderin belirlenmesine ilişkin girişimleri tek taraflı ve anlaşmaya aykırı olarak nitelendirmişti.

Bölgede meşruiyet tartışmaları ve barış anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ihtilaflar sürüyor. Pretoria Barış Anlaşması'yla federal güçler ile TPLF arasındaki çatışmalar Kasım 2022'de sona ermişti.