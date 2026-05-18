TİHEK'ten İsrail Saldırılarına Tepki
TİHEK'ten İsrail Saldırılarına Tepki

18.05.2026 18:19
TİHEK, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

(ANKARA)- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, uluslararası toplumu "somut ve kararlı adımlar atmaya" çağırdı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sürdürdüğü ve insani yardım faaliyetlerini hedef aldığı belirtilerek, uluslararası hukukun ihlal edildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail bir taraftan uluslararası hukuk ve insan hakları hukukunu hiçe sayarak saldırılarına devam ederken, diğer taraftan uluslararası mekanizmalar nezdinde delil teşkil eden yeni ihlaller gerçekleştirmeye pervasızca devam etmektedir."

Filistinlilere yönelik soykırım suçu işleyen, bu suçu işlerken her türlü yönteme başvuran ve açlığı bir silah olarak kullanan İsrail; ırkçı politikalarının bir sonucu olarak Filistinlilerin insani yardıma erişimini de engellemeyi sürdürmektedir.

İsrail son olarak Deyr el-Belah'ın kuzeyinde, bir evin avlusunda kurulan yemek dağıtım noktasını hedef alarak 3 yardım görevlisini katletmiş ve çok sayıda masum insanı yaralamıştır.

İsrail, hukuka aykırı şekilde ablukaya aldığı ve aralarında çocukların da bulunduğu milyonlarca sivili açlıkla öldürmeye çalıştığı Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırmak amacıyla çalışan tüm kişi ve kuruluşları hedef haline getirmiştir.

Soykırımcı Netanyahu'nun Küresel Sumud Filosu'nu durdurarak 'ele geçirmek' için soykırımcı İsrail ordusuna yetki vereceğine yönelik haberlerin İsrail medyasında yayımlanmasının ardından bugün, İsrail yaklaşık 40 ülkeden 426 sivil insan hakları aktivistini taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yeni bir saldırı gerçekleştirmiştir.

Terörü bir devlet politikası haline getiren İsrail bu saldırıda, aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu aktivistleri kaçırmıştır.

İsrail'in insani yardım amacıyla hukuksuz bir şekilde ablukaya maruz bırakılan Gazze'ye hareket eden sivillere yönelik önceki saldırılarında alıkoyduğu aktivistlere uyguladığı işkence ve kötü muamele uluslararası toplumun hafızasında kayıtlıdır.

İsrail'in saldırganlığının yalnızca Filistinlilere değil, soykırıma karşı harekete geçen tüm uluslara yönelik olduğunu açıkça gösteren bu saldırı; İsrail'in dünya barışını ve tüm insanlığı hedef alan bu saldırılarına karşı uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini gözler önüne sermektedir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak; Gazze'ye yönelik hukuka aykırı ablukanın son bulması, İsrail'in işlediği soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı sorumluların hesap vermesi, Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm yolcuların can güvenliğinin sağlanması, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması, kaçırılan aktivistlerin işkence ve kötü muamele riskine karşı korunması için muhatap kurumlar nezdinde girişimlerde bulunuyor, Birleşmiş Milletler Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları somut ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

