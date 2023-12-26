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TİKA, Afganistan'daki görme engelliler okulunun tadilatını gerçekleştirdi - Son Dakika
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TİKA, Afganistan'daki görme engelliler okulunun tadilatını gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde bulunan görme engelliler okulunun tadilatını gerçekleştirdi. Okulun zemini yenilendi, duvarları onarıldı ve boyandı, bahçesi düzenlendi ve spor sahası kuruldu. Ayrıca okula sıra, masa, dolap, kitaplık, fotokopi makinesi, yazıcı, Braille kabartma yazı tabletleri, projektör ve ilk yardım çantası gibi malzemeler temin edildi. TİKA'nın bu faaliyetleri iki ülke ilişkilerini geliştirmektedir.

TİKA, Afganistan\'daki görme engelliler okulunun tadilatını gerçekleştirdi
26.12.2023 - 16:04,
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde Herat Görme Engelliler Meslek Okulunun tadilatını gerçekleştirdi.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, okula ait 5 binanın zemini yenilendi, duvarları onarılarak boyandı, bahçesi düzenlendi ve burada bir spor sahası kuruldu.

Ayrıca okul için sıra ve masa ile dolap, kitaplık, fotokopi makinesi, yazıcı, Braille kabartma yazı tabletleri, projektör, ilk yardım çantası gibi çok sayıda malzeme temin edilerek, ilgililere teslim edildi.

Bu kapsamda binaların teslimi için düzenlenen törene, TİKA Herat Ofisi ile Herat Görme Engelliler Meslek Okulunun yetkilileri katıldı.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, burada yaptığı konuşmada, dezavantajlı grupların desteklenmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Bu yardımları gerçekleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetimler ve engelliler başta olmak üzere toplumdaki ihtiyaç sahibi bireyleri, proje ve faaliyetlerle desteklemeye devam etmekteyiz. Daha önceki projelerimizde olduğu gibi bu yıl da Herat Görme Engelliler Meslek Okulunun bakım ve onarım işleriyle birlikte 200 görme engelli öğrencinin ihtiyaç duyduğu genel eğitim malzemeleri ile özel araç ve gereçleri temin ettik."

Okulun müdürü Abdul Celil Ömeri de bugüne kadar böyle kapsamlı bir destek görmediklerini belirterek, TİKA ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Ömeri, TİKA'nın bu faaliyetlerinin iki ülke ilişkilerini geliştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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