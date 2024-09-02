TİKA, Bangladeş'teki sel felaketinde 3 bin aileye yardım paketi dağıttı - Son Dakika
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TİKA, Bangladeş'teki sel felaketinde 3 bin aileye yardım paketi dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'te yaşanan sel felaketinde evleri su altında kalan 3 bin aileye yardım paketi dağıttı ve sel bölgesine mobil klinik aracı gönderdi. Yardım dağıtımı ve sağlık hizmeti verme faaliyetleri devam ediyor.

02.09.2024 12:46
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'te şiddetli yağışlardan sonra yaşanan sel felaketinde evleri su altında kalan 3 bin aileye yardım paketi dağıttı ve sel bölgesine mobil klinik aracı gönderdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, selden etkilenen Feni, Laksmipur ve Noakhali şehirlerindeki 3 bin aileye dağıtılmak üzere temel gıda maddeleri, su arıtma tabletleri ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri hazırlandı.

Dağıtımlar, Bangladeş resmi makamları, itfaiye müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle yapıldı.

TİKA tarafından selden etkilenen insanlar için hazırlanan acil yardım paketlerinin bir kısmı, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Bangladeş'ten Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma ekibiyle selzedelere ulaştırıldı.

Yardım dağıtım faaliyetleriyle eş zamanlı olarak TİKA tarafından sel bölgesine mobil klinik aracı gönderildi.

Binlerce selzedeye ücretsiz sağlık hizmeti verildi

Gönüllü doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla Feni kentindeki Atatürk Model Lisesinde sağlık taraması ve ilaç dağıtımı yapan mobil klinik, geçen hafta Bangladeş'in Feni ve Noakhali bölgelerindeki sel mağdurlarına sağlık hizmeti sundu.

Bir haftada 6 bine yakın kişiye hizmet veren mobil klinik, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar gibi sağlık hizmetlerine erişimi zor gruplara odaklandı.

Ayrıca, sel sonrası artan cilt hastalıkları ve su kaynaklı hastalıklara karşı tedavi ve ilaç desteği sağlandı ve hastalıkların önlenmesi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.

TİKA'nın mobil kliniğinin, salgın hastalık riskleri ve afet sonrası travma vakalarına müdahale etmek üzere en az bir ay daha bölgede kalması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Bangladeş'teki sel felaketinde 3 bin aileye yardım paketi dağıttı - Son Dakika

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