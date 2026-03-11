TİKA Başkanı Bulgaristan Müftüsü ile Görüştü

(ANKARA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı'yı ziyaret ederek ülkedeki dini, kültürel ve toplumsal hayat ile iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı'yı ziyaret ettim. Görüşmemizde Bulgaristan'daki dini, içtimai ve kültürel hayat başta olmak üzere birçok alandaki mevcut durumu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirdik. Kıymetli hocamıza nazik kabulleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.