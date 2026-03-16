TİKA'dan Bosna Hersek'e Gıda Yardımı

16.03.2026 17:41
TİKA, Bosna Hersek'te 1600 aileye 30 ton gıda kolisi dağıttı, iftar programları düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek genelinde ihtiyaç sahibi 1600 aileye 30 ton gıda yardımı yapıldığı belirtildi.

Bosna Hersek'teki yardımların Bosna Hersek İslam Birliği, Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği ve EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu işbirliğinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, TİKA'nın "Gönül Sofrası" programı kapsamında binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Konjic'de 1500 kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendiği, başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde ise iftar ve sahur programlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
İran, savaştan önce ABD’ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi
Arda Güler’in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı
Görülmemiş tepki Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Şırnak’ta sel ve heyelan Ev ve ahırlar zarar gördü Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

17:48
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
17:11
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi
İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:50
Arda Güler’in yeni piyasa değeri bomba
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
