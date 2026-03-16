Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek genelinde ihtiyaç sahibi 1600 aileye 30 ton gıda yardımı yapıldığı belirtildi.
Bosna Hersek'teki yardımların Bosna Hersek İslam Birliği, Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği ve EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu işbirliğinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, TİKA'nın "Gönül Sofrası" programı kapsamında binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Konjic'de 1500 kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendiği, başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde ise iftar ve sahur programlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › TİKA'dan Bosna Hersek'e Gıda Yardımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?