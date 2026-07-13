TİKA'dan Irak'a Arı Malzemesi Desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Irak'a Arı Malzemesi Desteği

13.07.2026 15:07
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TİKA, Irak'ın Enbar vilayetindeki 200 arıcıya arı malzemesi yardımı sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Irak'ın Enbar vilayetinde 200 arıcıya arı malzemesi yardımında bulunuldu.

AA muhabirine konuşan TİKA Irak Koordinatörü Ömer Faruk Mergen, Enbar'da arıcılık faaliyetinin desteklenmesi amacıyla söz konusu desteğin sağlandığını belirtti.

Bu çerçevede 200 arıcıya temel arıcılık ekipmanları ve süzme makinelerini içeren paketler temin edildiğini aktaran Mergen, "Bu proje kapsamında Enbar arıcılığının desteklenmesi ve şehrin kırsal kalkınma sürecine destek olunması hedefleniyor. Enbar'daki güçlü arıcılık potansiyelinin geliştirilmesinin hem Enbar'ın hem de Irak'ın ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Enbar Tarım Dairesi Başkanı Ammar Salih ise Enbar'daki tarım alanı ve arıcılığın yaşanan çatışmalardan ciddi zarar gördüğünü dile getirerek TİKA'nın söz konusu yardımı ve tarım alanına olan desteğinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Enbarlı arı yetiştiricisi İmad Cerad da ülkede yaşanan şiddet olaylarından dolayı arıcılık mesleğinin zarar gördüğünü anımsatarak, "Aziz komşumuz Türkiye ve TİKA'ya bize savaştan dolayı arıcılıkta uğradığımız zararı hafiflettiği ve yardım ettiği için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Irak'a Arı Malzemesi Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA'dan Irak'a Arı Malzemesi Desteği - Son Dakika
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