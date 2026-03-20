TİKA'dan Lübnan'a İnsani Yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da yerinden edilen ailelere insani yardım desteğinde bulundu.

AA muhabirinin TİKA'dan edindiği bilgiye göre, Lübnan'ın Trablusşam, Beka, Akkar, Beyrut, Sayda ve Şuf bölgelerinde insani yardımlar dağıtıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılara 3 bin gıda kolisi, 3 bin battaniye ve 1000 hijyen kiti sağlandı.

Yardımlar kapsamında, Biblos kentindeki Cübeyl Anaokulu'na yerleştirilen ve 100 kişiden oluşan 25 aileye destek sağlandı ve okula sağlanan mobil klinik aracılığıyla sağlık hizmetleri verildi.

Lübnan'da TİKA'nın desteğiyle sağlanan mobil klinikten, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve 11 geçici barınma merkezine yerleşen 1250 kişinin yararlandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.