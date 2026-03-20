TİKA'dan Lübnan'a İnsani Yardım
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİKA'dan Lübnan'a İnsani Yardım

20.03.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, İsrail saldırılarından etkilenen Lübnan'a gıda, battaniye ve hijyen kitleri dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da yerinden edilen ailelere insani yardım desteğinde bulundu.

AA muhabirinin TİKA'dan edindiği bilgiye göre, Lübnan'ın Trablusşam, Beka, Akkar, Beyrut, Sayda ve Şuf bölgelerinde insani yardımlar dağıtıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılara 3 bin gıda kolisi, 3 bin battaniye ve 1000 hijyen kiti sağlandı.

Yardımlar kapsamında, Biblos kentindeki Cübeyl Anaokulu'na yerleştirilen ve 100 kişiden oluşan 25 aileye destek sağlandı ve okula sağlanan mobil klinik aracılığıyla sağlık hizmetleri verildi.

Lübnan'da TİKA'nın desteğiyle sağlanan mobil klinikten, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve 11 geçici barınma merkezine yerleşen 1250 kişinin yararlandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
Semih Şentürk’ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
21 ev için ödediği aidat akılalmaz 2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
Konyaspor, Gençlerbirliği’ni son dakikalarda üzdü Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü

17:02
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 18:33:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.