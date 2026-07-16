TİKA\'dan Novi Pazar\'da okul yenileme

NOVİ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'daki Jovan Jovanovic Zmaj İlkokulu'nun sınıflarını yeniledi.

TİKA Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla gerçekleşen törende, Novi Pazar'daki Jovan Jovanovic Zmaj İlkokulu'nun yenilenen sınıfları, öğrencilerin kullanımı için teslim edildi.

Eren, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın Sancak bölgesinde 200'den fazla projeyi hayata geçirdiğini ifade ederek, birçok alanda gösterdikleri faaliyetlerin süreceğini söyledi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, TİKA'nın bölgenin gelişmesinde oldukça önemli projeleri hayata geçirdiğini vurgulayarak, eğitim, sağlık, altyapı ve tarım gibi birçok alanda yapılan projelerin Sırbistan-Türkiye ilişkilerini de güçlendirdiğini kaydetti.

Törene, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı ve Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen de katıldı.