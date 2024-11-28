TİKA\'dan Sierra Leone\'ye Mesleki Eğitim Desteği

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sierra Leone'nin Moyamba şehrinde bulunan Moyamba Devlet Teknik Enstitüsüne malzeme desteği sağlayarak mesleki eğitimin geliştirilmesine katkıda bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 1200 öğrencinin eğitim gördüğü enstitüde güneş paneli montaj ve tamir, elektrik-elektronik, bilgisayar eğitimi ve soğutma sistemleri tamirat atölyelerine malzeme desteği sağlandı.

Enstitü Müdürü Joseph Joe, malzeme teslimi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin ekipman eksikliği nedeniyle uygulamalı eğitimden mahrum kaldığını belirtti.

Temin edilen malzemelerle hem teorik hem pratik eğitimin bir arada yapılabileceğini ifade eden Joe, bu desteğin öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Joe, yapılan yardımlardan dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Mevcut malzemelerin yetersiz olduğu enstitüde, TİKA tarafından sağlanan yeni malzemelerle çeşitli teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek gençlerin özel sektörde istihdam edilmesi, meslek sahibi olmaları ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları hedefleniyor.