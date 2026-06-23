TİKA'dan Uganda'da Eğitim Desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Uganda'da Eğitim Desteği

TİKA\'dan Uganda\'da Eğitim Desteği
23.06.2026 22:00
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Uganda'daki Sena İmam Hatip Lisesi'nde TİKA'nın desteğiyle laboratuvarlar açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Uganda'daki Sena İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan fizik, kimya ve bilişim laboratuvarları, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sena İmam Hatip Lisesi kampüsünde düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak, Uganda Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Komisyonu yetkilileri, Uganda Müslüman Komünitesi temsilcileri, Kampala Müftüsü, Sena Vakfı yöneticileri ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul kampüsünde yapılan açılış töreniyle faaliyete geçen laboratuvarlar, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını artırarak fen ve bilişim alanlarında daha nitelikli bir öğrenim süreci geçirmelerini hedefliyor.

Toplam 360 öğrenci kapasitesine sahip Sena İmam Hatip Lisesi, Kur'an-ı Kerim, Arapça ve temel dini derslerin yanı sıra matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce gibi akademik dersleri içeren müfredatıyla bölgede önemli eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Törende konuşan Büyükelçi Ak, Türkiye'nin Uganda'nın eğitim alanındaki kalkınma çabalarına verdiği öneme işaret ederek, kurulan laboratuvarların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin somut göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Ugandalı yetkililer ve Sena Vakfı temsilcileri de TİKA ve Türkiye'ye eğitim alanında sağlanan destek dolayısıyla teşekkür etti.

TİKA, hayata geçirdiği bu projeyle Ugandalı gençlerin çağdaş eğitim imkanlarına erişimini artırmayı ve bilimsel altyapılarını güçlendirerek geleceğe daha donanımlı bireyler yetişmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Uganda'da Eğitim Desteği - Son Dakika

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