TİKA, Honduras\'taki Biyolojik Mücadele Laboratuvarına Donanım Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Honduras Ulusal Orman Koruma ve Geliştirme Enstitüsü (ICF) işbirliğinde, teknolojik kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki Ömer Halisdemir Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'na donanım desteği sağlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ICF'nin Ömer Halisdemir Laboratuvarı'nda bulunan Orman Sıhhi Teşhis Biriminin teknolojik kapasitesi geliştirilerek orman zararlılarının analizi ve izlenmesi, orman kaynaklarının uygun şekilde yönetilmesinin kolaylaştırılması, dron ile geniş orman alanlarının hızlıca taranabilmesi ve Orman Sıhhi Teşhis Biriminin uluslararası standartlarda çalışabilmesi amacıyla laboratuvara bilgisayar, mikroskop, lamel ve dron gibi donanım malzemeleri temin edildi.

2016'da TİKA ile ICF işbirliğinde başlatılan Orman Zararlılarıyla Mücadele Programı kapsamında, Tegucigalpa şehrindeki ICF tesislerinde Orta Amerika'nın ilk biyolojik kontrol amaçlı faaliyet gösteren birimi olan Ömer Halisdemir Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirilmişti.