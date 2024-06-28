TİKA, Kuzey Makedonya'da arıcılıkla uğraşan ailelere malzeme ve eğitim desteği sağladı - Son Dakika
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TİKA, Kuzey Makedonya'da arıcılıkla uğraşan ailelere malzeme ve eğitim desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinde arıcılıkla uğraşan ailelere malzeme ve eğitim desteği sağladı. TİKA tarafından başlatılan Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında arıcılık malzemeleri dağıtım töreni düzenlendi. Proje kapsamında bugüne kadar 300'e yakın aileye arı kovanları ve arıcılık malzemeleri hibe edildi. TİKA'nın tarım ve hayvancılık alanındaki projeleri sadece arıcılık faaliyetlerini desteklemekle sınırlı değil, aynı zamanda sera işletmeleri kurma ve fidan dağıtma gibi çalışmaları da içeriyor.

28.06.2024 12:17
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinde arıcılıkla uğraşan ailelere malzeme ve eğitim desteğinde bulundu.

TİKA tarafından 2007 yılında başlatılan Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kuzey Makedonya'nın orta kesimlerindeki Gradsko kasabası yakınlarında düzenlenen arıcılık malzemeleri dağıtım törenine TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak ile arıcılar katıldı.

Bayrak, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, projenin 2008 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından "Güney-Güney İşbirliği" programı çerçevesinde düzenlenen bir organizasyonda en iyi proje uygulamaları arasında gösterildiğini anımsattı.

Projenin başarılı sonuçlar vermesi sebebiyle ilerleyen yıllarda farklı şehir ve köyleri dahil ederek projeyi genişlettiklerini aktaran Bayrak, "Bugüne kadar Kuzey Makedonya genelinde 300'e yakın aileye arı kovanları ve arıcılık malzemeleri hibe ettik. Bugün de yeni ailelerimiz projemize dahil oluyorlar. Resne, Merkez Jupa, Plasnica, Pagaruşa, Drjilova, Radoviş ve Negotin bölgelerinden belirlediğimiz 30 ailemize bugün toplam 300 arı kovanı ve üretim için gerekli iş malzemelerini teslim ediyoruz." diye konuştu.

Bayrak, Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi'den yararlanan ailelerin hem ürettikleri balları kendilerinin tükettiğini hem de yerel piyasada pazarlayarak aile ekonomilerine destek sağladıklarını belirterek, bu sayede bölgesel ve kırsal kalkınmanın sağlanmasına katkı sunduklarını kaydetti.

Kuzey Makedonya'da tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdikleri projelerin sadece arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ile sınırlı olmadığını dile getiren Bayrak, bugüne kadar ülke genelinde 1000 aileye sera işletmeleri kurduklarını, 600 aileye erik, nar, ceviz, kiraz fidanları ve çilek fideleri hibe ettiklerini aktardı.

Projeden yararlanan Üsküplü İsuf Jakupi de arıcılıkla yeni uğraşmaya başladığını ifade ederek, " Türkiye'nin, TİKA'nın bize desteği çok büyük. Bugün arıcılıkla ilgili çok güzel ekipmanlarla, 10 kovan bal arılarıyla, çeşitli malzemelerle arıcılığı geliştirmek için bize destekte bulundular. Her zamanki gibi TİKA yine arıcıların, çiftçilerin yanında. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz, TİKA'ya teşekkür ediyoruz." dedi.

Merkez Jupalı Necmettin Asan ise TİKA'nın kendilerine iyi şartlar sunduğunu belirterek, "Arıcılığı kendi açımdan biraz araştırdım, yeni başlayacağım. Eğitimimizi tamamladık, alacağımız katkıları göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Eğitim Desteği, Makedonya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Kuzey Makedonya'da arıcılıkla uğraşan ailelere malzeme ve eğitim desteği sağladı - Son Dakika

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