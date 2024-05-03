TİKA, Moğolistan'da bir okulun spor salonunu yeniledi - Son Dakika
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TİKA, Moğolistan'da bir okulun spor salonunu yeniledi

TİKA, Moğolistan\'da bir okulun spor salonunu yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'ın kırsal bölgelerinde yaşayan çocuklara uygun eğitim ortamı oluşturulması amacıyla 'Bayan-Ölgiy' vilayetinde bulunan mesleki eğitim okulunun spor salonunu yeniledi. Okul Müdürü Ayaujan Baygalım, TİKA'ya teşekkür ederek, projenin öğrenciler için önemli bir katkı olduğunu belirtti.

03.05.2024 23:33
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'ın kırsal bölgelerinde yaşayan çocuklara uygun eğitim ortamı oluşturulması amacıyla "Bayan-Ölgiy" vilayetinde bulunan mesleki eğitim okulunun spor salonunu yeniledi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli ve modern eğitim standartlarına uygun bir ortamda beden eğitimi dersi alabilmeleri amacıyla "Bayan-Ölgiy" vilayetinde bulunan mesleki eğitim okulundaki salonun, spor etkinliklerine ve yarışmalara ev sahipliği yapabilecek duruma gelmesi için onarıldığı kaydedildi.

Okul Müdürü Ayaujan Baygalım, salonun açılışında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"TİKA, Kazakların yoğun yaşadığı ilimizde birçok proje hayata geçirmektedir. 2022 yılında da okulumuzda eğitim alan öğrenciler için zor kış şartlarını da dikkate alarak ısıtmalı, elektrikli ve modern bir bina inşa ederek hijyen koşullarını iyileştirmişti. Bu yıl da okulumuzun spor salonunun onarımını yaptı. Böyle bir güzel projeye katkıları olan Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ederim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Moğolistan'da bir okulun spor salonunu yeniledi - Son Dakika

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