TİKA, Nijer\'in Agadez kentinde geri dönüşüm ünitesi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çevre kirliliğinin yoğun olduğu Nijer'in Agadez kentinde biriken plastik çöplerin ve cam şişelerin yeniden değerlendirilmesine imkan sağlayan geri dönüşüm ünitesi kurdu.
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Agadez belediyesinin mevcut hangarlarından biri geri dönüşüm atölyesine dönüştürüldü.
Atölye, geri dönüşüm süreçlerinde kullanılan makine, teçhizat ve diğer sarf malzemeleri ile donatıldı, teçhizatların kullanımına ilişkin 2 haftalık eğitim programı düzenlendi.
Teslim töreninde konuşan Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, projenin Agadez belediyesinin gayretlerini tamamlayıcı mahiyete sahip olduğunu ve halkın gündelik yaşamına olumlu etki edecek bu tarz projelerin devam edeceğini bildirdi.
Projeyle, Niamey'in kültürel başkentlerinden biri ve tarihi Türkiye- Afrika işbirliğinin önemli merkezlerinden biri Agadez'de çevre kirliliğinin getireceği olumsuzlukların önlenmesi, yeni istihdam alanlarının yaratılması, şehrin temiz ve ferah bir görüntüye kavuşturulması ve ülke milli servetinin korunmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.
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