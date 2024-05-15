TİKA, Suriye'nin Azez ilçesinde mantar üretim projesi başlattı - Son Dakika
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TİKA, Suriye'nin Azez ilçesinde mantar üretim projesi başlattı

TİKA, Suriye\'nin Azez ilçesinde mantar üretim projesi başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde mantar üretim projesi başlattı. Proje, gıda güvenliğine katkı sağlamayı amaçlarken aynı zamanda bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya da destek olacak.

15.05.2024 17:07
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde mantar üretim projesi başlattı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Azez'de başlatılan mantar projesi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, gıda güvenliği her toplumun öncelikli endişelerinden biri haline gelirken, Azez'deki bu girişimin bölgedeki güvenli gıda tedarikine katkı sağlamayı amaçladığı bildirildi.

Kilis Tarım İl Müdürlüğü ve Azez Yerel Meclisinin ortak çalışmasıyla yürütülen projenin, mantarın besleyici ve ticari değerini vurgulayarak yerel halkın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

Projenin öneminin sadece gıda güvenliğini sağlamakla sınırlı olmadığı, aynı zamanda Azez'deki kırsal kesimin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkı sağlamayı amaçladığı aktarılan açıklamada, mantar üretiminin, çiftçilere yeni gelir kaynağı sağlayarak, yerel ekonomiyi canlandırarak ve bölgedeki istihdamı artıracak model olarak öne çıkacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Suriye'nin Azez ilçesinde mantar üretim projesi başlattı - Son Dakika

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