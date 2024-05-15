TİKA, Suriye\'nin Azez ilçesinde mantar üretim projesi başlattı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde mantar üretim projesi başlattı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Azez'de başlatılan mantar projesi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, gıda güvenliği her toplumun öncelikli endişelerinden biri haline gelirken, Azez'deki bu girişimin bölgedeki güvenli gıda tedarikine katkı sağlamayı amaçladığı bildirildi.

Kilis Tarım İl Müdürlüğü ve Azez Yerel Meclisinin ortak çalışmasıyla yürütülen projenin, mantarın besleyici ve ticari değerini vurgulayarak yerel halkın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

Projenin öneminin sadece gıda güvenliğini sağlamakla sınırlı olmadığı, aynı zamanda Azez'deki kırsal kesimin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkı sağlamayı amaçladığı aktarılan açıklamada, mantar üretiminin, çiftçilere yeni gelir kaynağı sağlayarak, yerel ekonomiyi canlandırarak ve bölgedeki istihdamı artıracak model olarak öne çıkacağı kaydedildi.