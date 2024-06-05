TİKA ve İİT Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA ve İİT Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

TİKA ve İİT Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) arasında, İİT üyesi ülkeler için kalkınma ve insani yardım alanında kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat zaptı, İİT üyesi devletlerde yoksulluğun azaltılması, kırsal ve kentsel alanlarda eğitim, sağlık, su ve hijyen ile sürdürülebilir geçim kaynağı olanaklarının geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda kalkınma işbirliği projelerinin hayata geçirilmesini içeriyor.

05.06.2024 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) arasında, İİT üyesi ülkeler için kalkınma ve insani yardım alanında kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT'nin Cidde'de bulunan Genel Sekreterlik binasında gerçekleşen törende, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha tarafından imzalanan mutabakat zaptı, kurumların kendi alanlarındaki bilgi birikimlerini, uzmanlıklarını ve iletişim ağlarını birleştirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası kalkınma çabalarında ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yapılması planlanan anlaşmayla, özellikle kalkınma işbirliği, yoksulluğun azaltılması ve başta doğal afetlerden veya çatışmalardan etkilenenler olmak üzere İİT üyesi devletler arasında kalkınma ve insani yardım alanında kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

Mutabakat zaptı, İİT üyesi devletlerde yoksulluğun azaltılması, kırsal ve kentsel alanlarda eğitim, sağlık, su ve hijyen ile sürdürülebilir geçim kaynağı olanaklarının geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda kalkınma işbirliği projelerinin hayata geçirilmesini içeriyor.

Kamu kurumlarına sosyal ve ekonomik programları uygulama konusunda teknik ve kalkınma yardımı sağlanması, İİT personeli ve İİT üyesi ülkelerin ilgili kurumlarının personeline yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi de bu zaptın kapsamına giriyor.

İmza töreninde konuşan TİKA Başkanı Kayalar, İİT'nin önemli rolüne dikkati çekerek, imzalanan bu mutabakat vesilesiyle TİKA ile İİT arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini ifade etti.

İİT Genel Sekreteri Taha ise Sahra Altı Afrika başta olmak üzere TİKA'nın tüm dünyada yaptığı çalışmaların taraflarınca büyük ilgi ile takip edildiğini belirterek, imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmzalanan mutabakat zaptı, taraflar arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeye ve ortak kalkınma projelerinde işbirliği yapmaya yönelik önemli adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA ve İİT Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:44:31. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA ve İİT Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement